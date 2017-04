Nat-alarm om skorstenbrand på Fredensborg Slot

Fredag 21. april 2017 kl. 06:47Det idylliske og rolige Fredensborg Slot var i nat genstand for alarm om en skorstenbrand, der hidkaldte det lokale brandvæsen, men iøvrigt ikke så ud til at være noget særligt. Om dronning Margrethe, der dagen efter påske flyttede sin residens til slottet, opholdt sig i Fredensborg vides ikke.Brandalarmen lød kort før kl. 2, og der blev sendt brandfolk på taget for at tjekke for ild og røg.