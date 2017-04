Mand indebrændt i Næstved

Torsdag 20. april 2017 kl. 20:31En ikke nærmere identificeret mand indebrændte i eftermiddag i sin villa i et boligområde i udkanten af Næstved. Der var ingen andre i villaen, da branden brød ud. Der er endnu ingen enkeltheder om brandårsagen, som politiets teknikere skal forsøge at fastslå de kommende dage.Alarmen om branden indløb kort før kl. 14, og da var der ingen mulighed for at redde manden i live ud af villaen.