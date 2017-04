Opgør på gaden i København - mange skud affyret

Torsdag 20. april 2017 kl. 19:24Et voldsomt opgør mellem et par grupper på københavnske Amager til aften var helt uvirkeligt, og så alligevel uhyggelig fakta. Der blev skudt på gaden mellem biler og mennesker, og det karakteriseres som det rene held, at ingen uvedkommende blev ramt.Politiet er talstærkt i færd med at finde op og ned i opgøret, alt imens mange kan berette om, hvad de med egne øjne oplevede i Holmbladsgade.