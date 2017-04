borger.dk har været ude af drift hele formiddagen

Torsdag 20. april 2017 kl. 11:54Det er ganske enkelt ikke godt nok, at hovedforbindelsen til det digitale Danmarks 5½ millioner indbyggere, ikke kan få tingene til at fungere. Websiden borger.dk har været ude af drift hele formiddagen. Man leder sammen med en leverandør stadig efter fejlen for at rette den!Indtil videre er der ingen anden meddelelse under overskriften "borger.dk er midlertidigt ude af drift" - og at man beklager ulejligheden.