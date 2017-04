Landejendom på det sydlige Lolland til tvangauktion

Torsdag 20. april 2017 kl. 11:50Nordea Kredit har sendt landejendommen Havnevej 4 i et naturområde ved Rødbyhavn på det sydlige Lolland tæt ved Østersøen til tvangauktion. Med et tilgodehavende på over 1,9 million kr. heraf 80.000 kr. i restance. Ejendommen er offentligt vurderet til 780.000 kr.Den har et jordtilliggende på 15.000 kvm og en bolig på 190 kvm, samt 685 kvm landbrug bygninger.Tvangauktionen holdes i retten i Nykøbing F onsdag 3. maj.