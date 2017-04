Bryde-DM i Nykøbing F

Torsdag 20. april 2017 kl. 10:28Brydeklubben Thor i Nykøbing F er vært for årets DM for seniorer i den kommende weekend. Det store stævne afholdes i hallerne, hvor den lokale vært-klub selv har hele 16 deltagere på brydemåtten. Også ikonet Mark O. Madsen er med, og han kæmper for sin 12. DM-titel.BK Thor ser frem til DM-stævnet, som man tror kan give klubben 3-4 guldmedaljer. Hvilket den kommende lørdags kampe vil vise.