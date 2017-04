Venezuela styrtbløder både økonomisk og demokratisk

Torsdag 20. april 2017 kl. 08:27Det går uhyrligt voldsomt for sig i sydamerikanske Venezuela nu, med både økonomisk og demokratisk kæmpekrise. Den udvikler sig voldeligt med titusindvis i gaderne i kampe med politi. Det seneste døgn er 3 blevet dræbt under demonstrationer mod regeringen og præsident Nicolás Maduro.Akkurat som i Tyrkiet er opposition-ledere fængslet, folk er uden job og der mangler alt. Fra elektricitet over mad til medicin på sygehusene.Der er varslet endnu større aktioner i gaderne i dag. Landet med 30 millioner indbyggere styrtbløder økonomisk og demokratisk.