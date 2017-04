Kritisk journalist død

Onsdag 19. april 2017 kl. 23:10Efter at have skrevet flere gange om korruption i den vestrussiske millionby Skt. Petersborg blev den kritiske journalist Nikolai Andrushchenko brutalt overfaldet for 1½ måned siden. I dag er han død 73 år, han nåede aldrig at komme til bevidsthed, som han mistede på grund af alvorlige kvæstelser.Nikolai Andrushchenko var medstifter af avisen "Novy Petersburg", i hvilken han var stærk kritiker af det russiske styre og præsident Vladimir Putin. Han var derfor ikke uvant med at være forfulgt.