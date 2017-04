Larmende håndværkere på Nordfalster truet af beboer

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 19. april 2017 kl. 22:35Et par håndværkere i færd med at renovere et hus i Eskilstrup på Nordfalster larmede under arbejdet i går for meget efter en 37-årig mands opfattelse. Han boede på stedet og truede først håndværkerne mundtligt, og da det ikke hjalp, tyede han til at hente et baseballbat.Politiet blev tilkaldt, og den 37-årige mand blev sigtet for trusler. En grim sag, hvis det kommer så langt...