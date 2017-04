2 mænd fundet døde 150 meter fra hinanden på kort tid

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 19. april 2017 kl. 20:41Det var højst usædvanlige oplevelser, politifolk kom ud for sidst på eftermiddagen i sydjyske Åbenrå. Inden for en afstand af 150 meter fra hinanden og i løbet af mindre end 1 time, fandt man 2 døde mænd i den sydlige bydel. Mændene var i henholdsvis 60 års og 70 års alderen.Politiet har efterfølgende udelukket, at der ligger noget kriminelt bag de 2 dødfald. Men opsigtvækkende var det ved første øjekast.