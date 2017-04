Rema 1000 model skal gøre benzin-kæden Uno-X profitabel

Onsdag 19. april 2017 kl. 18:59Det norske moderfirma (Reitangruppen) til supermarkedkæden Rema 1000 vil benytte modellen for købmændene i benzin-kæden Uno-X (som nordmændene også ejer) for at gøre den profitabel. Det betyder farvel til de hidtidige tankpassere og goddag til 12 partnere, der hver får ansvaret for 10-15 tankstationer.Filosofien er som med Rema 1000 købmændene, der driver deres butikker som deres egne, at skabe en økonomisk gulerod. Det norske moderfirma investerer samtidig 250 millioner kr. i forbedringer på de ubemandede benzin-stationer.Norske Reitangruppen ejer også 7-Eleven butikkerne i Danmark.