Kaos i Billund Lufthavn

Onsdag 19. april 2017 kl. 11:46Der er i dag totalt kaos i den jyske Billund Lufthavn, som er ramt af strejke blandt et uvist antal ansatte i bagage håndteringen. SAS har aflyst det første fly, og der er forsinkelser af alle andre rutefly til udlandet. Strejken er et udslag af mislykkede forhandlinger om arbejd- og lønforholdene.Blandt den jyske lufthavns mange passagerer er der både irritation og frustration over den måde, man håndterer den opståede situation og forsinkelserne på.