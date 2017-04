2 mænd anholdt for at smugle "våben" i Rødbyhavn

Tirsdag 18. april 2017 kl. 22:3560 dåser peberspray, 20 dåser CS spray, 2 knive, 1 strømpistol og en speciel metal-knippel var, hvad 2 mænd (begge 23 år) fra Maribo og Nykøbing F i påsken forsøgte at smugle ind i landet via færgen i Rødbyhavn. De blev imidlertid opdaget og anholdt, og de skal nu stå til regnskab for unoderne.Hele den ulovlige "våben" samling blev konfiskeret, så det var også en økonomisk bet for de 2 unge herrer.