Morder har begået selvmord - sådan endte flugt fra politiet

Tirsdag 18. april 2017 kl. 18:43En 37-årig mand har i dag begået selvmord, mens han havde amemrikansk politi i hælene. Han var jaget som følge af, at han for 2 døgn siden myrdede en 74-årig mand i Cleveland i staten Ohio. Morderen offentliggjorde derefter uhyrligheden på det sociale medie facebook.Under flugten fra politiet - som endte i staten Pennsylvania et par timer fra Cleveland - opgav den 37-årige mand og skød sig selv. Han blev fundet død i sin bil.