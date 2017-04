Engelsk regering søger stærkere opbakning - udskriver valg

Tirsdag 18. april 2017 kl. 13:02Den engelske premierminister Theresa May udskriver valg til afholdelse 8. juni. Et valg hun finder nødvendigt for at få stærkere opbakning til Englands udtræden af EU. Folket er samlet, men parlamentet er ikke, og derfor ønsker hun et nyvalg. Det skal give ro til arbejdet med at skabe den nye rolle - det globale England.I morgen ventes det engelske parlament at give tilslutning til Theresa Mays beslutning.