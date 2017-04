Forsvundet dreng fundet druknet i havn

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 18. april 2017 kl. 12:49En 17-årig dreng, der skærtorsdag forsvandt under en fest i nordsjællandske Frederiksværk, er fundet druknet. I formiddag blev politiet alarmeret om, at der flød en livløs person rundt i havnen i byen. Det var sandt, og efterfølgende konstaterede man, at det var drengen.I går foretog dykkere og politi en større eftersøgning af drengen i netop havnen i Frederiksværk, men den endte resultatløs.