Helikopter styrtede ned på golfbane - 1 ombord dræbt

Tirsdag 18. april 2017 kl. 09:20En militær helikopter med 3 ombord styrtede i går ned på en golfbane 100 km fra den amerikanske hovedstad Washington DC. En af de 3 blev dræbt, mens de 2 andre blev alvorligt kvæstet. På golfbanen kom ingen noget til ved det ret usædvanlige styrt.Helikopteren tabte først nogle dele under flyvningen, hvorefter den begyndte at snurre rundt for derefter at brage mod jorden.