Man prøver igen... med auktion over huse i Nakskov

Mandag 17. april 2017 kl. 22:17Det er ikke nemt at få ret meget for huse i Nakskov ved tvangauktion. Nu er 2 huse på vej til en ny 2. auktion i retten i Nykøbing F i håb om, at der kan tvinges lidt højere pris ud af eventuelle købere. I begge tilfælde var budene ved 1. auktion væsentlig under den offentlige vurdering.Ejendommen Løjtoftevej 80 er vurderet til 480.000 kr., men højeste auktion-bud var 325.000 kr. Ejendommen Havnevej 30 i Langø er vurderet til 400.000 kr., og for den var højeste bud 270.000 kr. Den nye auktion over de 2 huse holdes i maj.