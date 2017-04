Fly styrtet nær supermarked - 5 dræbt heraf en chauffør

Mandag 17. april 2017 kl. 17:06Et lille schweizisk fly er styrtet ned nær et Lidl supermarked i en forstad til den portugisiske hovedstad Lissabon. 5 blev dræbt heraf en chauffør af en lastbil, som blev ramt af det styrtende fly. De øvrige var flyets pilot og 3 øjensynligt franske passagerer. Styrtet skete kort efter take off fra en lokal flyveplads.Det lille fly skulle have bragt passagererne til Marseille ved den franske middelhavkyst.