Meget skarp kritik af Tyrkiet - afstemning var udemokratisk

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 17. april 2017 kl. 16:40Europarådets Parlamentariske Forsamling og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) retter sønderlemmende kritik mod Tyrkiet. Afstemningen om en ny forfatning, der giver enehersker Recep Erdogan reelt uindskrænket magt, var ikke demokratisk.Fundamentale friheder som led i en demokratisk afstemning eksisterede ikke (og eksisterer ikke i Tyrkiet) under den undtagelsetilstand Erdogan turer frem under. Desuden blev ugyldige stemmesedler efter afslutningen af afstemningen i går pludselig gyldige via en beslutning af den tyrkiske valgkommission.