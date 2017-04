Dansk mindretal-parti er klar til valg i Schleswig-Holstein

Mandag 17. april 2017 kl. 16:09For første gang i sin omkring 70-årige historie har det dansk-frisiske mindretal-parti SSW i perioden 2012-2017 deltaget i regeringen i den tyske delstat Schleswig-Holstein. En deltagelse, som nu skal til "eksamen", idet der er valg til delstat-parlamentet (landdagen) 7. maj. Det dansk prægede parti er klar til valget.I de forløbne 5 år har SSW beklædt ministerposten for justit, kultur og Europa. Det er lykkedes at opnå økonomisk ligestilling for det danske mindretals skoler med den offentlige tyske skole, og iøvrigt medvirke til en række andre reformer herunder inden for sundhed-området.Ved landdagvalget i 2012 opnåede SSW 4,6% af stemmerne og følgeligt 3 mandater - og altså regeringdeltagelse.