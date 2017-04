Luksus-tyrkere i Tyskland og Danmark støtter enehersker

Søndag 16. april 2017 kl. 22:12Nu er der også opgør-stemning mellem tyrkerne i Tyskland og Danmark. Hvor luksus-tyrkere med stort flertal har givet støtte til den tyrkiske enehersker Recep Erdogan. I Danmark stemte 60% ja til den nye forfatning, i Tyskland var tallet 63, som giver Erdogan magt over alt og alle i det muslimske land.Når de mange ja-stemmer betegnes som luksus-tyrkere, skyldes det, at de nyder rettigheder i demokratiske lande som Danmark og Tyskland, mens de giver støtte til en enerådig tyrkisk præsident, som ikke holder sig tilbage fra at forfølge og fængsle anderledes tænkende.