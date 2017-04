Katastrofen lurer - enehersker i Tyrkiet vinder afstemning

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 16. april 2017 kl. 18:50Hvordan vil Europa manøvrere med et Tyrkiet, hvis enehersker de næste mange år har ubegrænset magt. Over alt og alle. Hvordan vil NATO (med Tyrkiet som medlem) klare sig i modsætningernes verden, hvor den engelske premierminister Theresa May (indsat i billedet af det tyrkiske flag) er den mest markante modsætning til Tyrkiets Recep Erdogan. Både hvad angår kultur og troværdighed. Den tyrkiske enehersker ser ud til at vinde afstemningen om en forfatning, der vil give ham i realiteten al magt i landet. Med 90% af stemmerne talt op er der lige nu 52% ja til Erdogans magt og 48% imod. Tyrkiet er internt på vej ind i et voldsomt opgør, katastrofen lurer.Theresa May har i sin påske-tale præciseret, at frihed også religiøst er en betingelse i denne verden. Frihed i alle former vil være kendetegnende i det nye globale England, som er i færd med at vriste sig fri af EU-bureaukratiet. Helt præcis det modsatte står Recep Erdogan for, og hans første udladninger kan ventes allerede senere i dag, når han vil erklære sig selv som vinder af den tyrkiske forfatning-kamp.