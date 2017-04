Natlig fest endte i knivstikkeri mellem unge mænd

Søndag 16. april 2017 kl. 14:36En festlig aften i landsbyen Lystrup nord for Århus endte i nat i et alvorligt opgør med bl.a. knivstikkeri mellem unge mænd. En 18-årig mand blev stukket i maven og svævede en overgang mellem liv og død. En jævnaldrende mand er i eftermiddag varetægtfængslet for ugerningen.Hvad årsagen var til den brutale og bratte afslutning på den private fest midt i nat foreligger ikke oplyst.