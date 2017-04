Føj for en påske - foreløbigt 23 slået ihjel af affald-bjerg

Søndag 16. april 2017 kl. 12:25Det blev en lidelsens påske udover alle grænser for indbyggerne i et område af den asiatiske ø-stat Sri Lankas hovedstad Colombo. Langfredag styrtede et kæmpe affald-bjerg sammen og udraderede op mod 150 hjem og slog foreløbigt 23 ihjel. Redningarbejdere graver stadig efter ofre, for overlevende findes ikke.Årsagen til tragedien var enorme regnskyl. De udløste sammenstyrtningen og tillige kæmpe jordskred.Sri Lanka (tidligere Ceylon) har 20-25 millioner indbyggere, der mange steder lever under tvivlsomme sundhed- og ernæringmæssige forhold. Hvortil kommer usikkerhed både i forhold til naturens kræfter og kriminalitet.