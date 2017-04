Forsvundet kvinde fundet død i naturområde - selvmord

Søndag 16. april 2017 kl. 09:58En 38-årig kvinde, der i nedtrykt tilstand forsvandt fra sit hjem i Lunderskov ved østjyske Kolding dagen før påske, er fundet død i et naturområde ved Vejle fjord. Hun havde begået selvmord. Politiet har foretaget undersøgelser af liget for at sikre, at der ikke var noget kriminelt knyttet til hendes død.Kvinden var kørt bort i sin bil, og det var fundet af den i aftes, der fik politiet til at indsætte hundepatruljer og sammen med borgere at lede efter og finde hende.