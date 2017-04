Hurtigtog kollideret og væltet på station i østrigsk hovedstad

Lørdag 15. april 2017 kl. 22:37Det såkaldte hurtigtog "Railjet" i Østrig på vej til Villach nær grænsen til Italien forulykkede sent i eftermiddag på en af stationerne i hovedstaden Wien. Toget kørte ind i et tomt regionaltog, der var ved at forlade stationen, og væltede. Mindst 11 passagerer blev kvæstet. Der var 47 med hurtigtoget.I aften er det fortsat uklart, hvilket af de 2 tog, der var på "vildspor". Der var betydelige ødelæggelser på stationen.