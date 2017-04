Masker og COBRA-kunst på C-H Pedersen og Else Alfelt museum

Lørdag 15. april 2017 kl. 21:16Det var noget særligt, da kunstmuseet Carl-Henning Pedersen (C-HP) & Else Alfelt i Herning blev til i 1976. Siden har der været noget særligt over stedet og den kunst, man har præsenteret. Hvilket er tilfældet igen i næste uge, når dørene slås op til "The Eye in the Mask" med masker fra hånd og ånd af en stribe internationale kunstnere og malerier af COBRA-kunstnerne Asger Jorn, Ernest Mancoba og C-HP i skøn forening. Blandt maskerne er udlånte værker fra prins Henrik, som iøvrigt er tilstede ved ferniseringen af udstillingen næste torsdag. Hvor alle kan tilegne sig viden om maskens betydning i årtusinder.Et meget interessant tema i en tid, hvor netop masker, tørklæder, beklædning m.m. som en del af forskellige kulturers identitet diskuteres for fulde omdrejninger. Endda fører til forbud imod.Udstillingen varer til 27. august. Den kan indledningvis anskues på www.chpeamuseum.dk - hvor også baggrunden for masker og deres plads i kulturen beskrives.