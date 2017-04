Så kom næste angreb - 43 dræbt af selvmord-bomber

Lørdag 15. april 2017 kl. 18:15En selvmord-bomber i en varevogn, der skulle se ud som om den bragte nødforsyninger, har i dag dræbt mindst 43 og kvæstet et utal. Allesammen flygtninge på vej væk fra deres hjem med en kolonne busser. Dermed kom altså det næste angreb, som tilfører statistikken over al elendigheden nye tal.Den tragiske katastrofe fandt sted i nærheden af den syriske by Aleppo. Nu kan altså heller ikke flygtende fra de krighærgede områder i verden vide sig sikker undervejs. De ved på forhånd, der venter dem en ussel modtagelse og behandling i de europæiske lande.