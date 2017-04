Eurojackpot så det batter - 549 millioner kr. udløst

Fredag 14. april 2017 kl. 22:15Langfredag 2017 går over i spil-historien og bliver en nærmest "uvirkelig" mærkedag for en finne. Eurojackpot puljen er blevet udløst og 549 millioner kr. på vej til den heldige skandinav. En gevinst der virkelig batter, må man sige, efter 3 måneders opsamling af den enorme 1. præmie pulje.Også en dansker blev millionær i Eurojackpot, ved at dele 2. præmien med 2 andre. Det giver den heldige spiller, som er fra landsbyen Sorring ved Silkeborg, lidt over 5 millioner kr.