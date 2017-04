Bygge- og handelfirma flyttet til Vordingborg kort før konkurs

Fredag 14. april 2017 kl. 20:59Skifteretten i Nykøbing F har afsagt konkursdekret over bygge- og handelfirmaet EAP Maskinudlejning ApS, der for et par måneder siden flyttede til Københavnsvej 344 i Vordingborg fra den hidtidige adresse i Engelstofte ved Glumsø. Altså en flytning kort før konkursen.Virksomheden blev startet for 9 år siden. Den var løbet ind i økonomiske problemer allerede i regnskabåret, som sluttede sidste sommer. Revisionen bemærkede eksempelvis, at man ikke havde noget bekræftet bankengagement, og en stor kassebeholdning kunne heller ikke bekræftes.