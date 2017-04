Ville hjælpe far - dreng kastet af traktor og klemt fast derunder

Fredag 14. april 2017 kl. 20:31Det var en klassisk ulykke, der heldigvis tyder på at ende "godt", da en dreng i eftermiddag ville hjælpe sin far i marken på en ejendom ved sydvestjyske Bramming. Drengen skulle trække sin fars traktor fri med sin egen, men den væltede og kastede ham af, og han endte med at blive fastklemt under den.Dramatisk så det ud i ulykke-øjeblikket, og drengen blev omgående kørt på sygehuset med kvæstede ben. Meldingen er efterfølgende positiv, men alvorlig nok.