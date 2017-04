Anholdt bombe-mand udsat for tysk politis forfølgelse

Fredag 14. april 2017 kl. 09:43En 26-årig mand, der efter bombe-eksplosionerne mod fodboldklubben Borussia Dortmunds spillerbus i begyndelsen af ugen blev anholdt og udråbt som gerningmand, er uskyldig. Har tysk politi meddelt, men samtidig besluttet fortsat at tilbageholde manden, fordi han nu mistænkes for at have forbindelse til oprørgruppen Islamisk Stat (IS).Den unge mand er således udsat for den tyske forfølgelse af alle, der blot har den mindste forbindelse til "fjenden" - uanset om der foreligger beviser. Tilbageholdelsen af den 26-årige bygges alene på mistanke.Politiet har også tidligere mistænkt manden for at være i besiddelse af sprængstof, og i den forbindelse blev hans lejlighed ransaget. Den mistanke var der imidlertid heller ikke hold i, idet man ikke fandt sprængstof eller andet, der kunne begrunde en anholdelse.Det er en meget betænkelig udvikling, som længe har været undervejs med tiltagende styrke i Tyskland og andre lande, hvor politiet ganske enkelt "tromler frem" - fordi der skal findes skyldige...