Igen fodbold-dramatik - nu tyrkere mod franskmænd

Torsdag 13. april 2017 kl. 23:04Knapt er sindene faldet til ro efter bombe-eksplosionerne mod tyske Borussia Dortmunds spillerbus forleden, førend der er ny fodbold-dramatik. I aften i sydfranske Lyon, hvor tyrkere og franskmænd kom i alvorlig clinch i forbindelse med Europa League (tidligere Uefa Cup) kampen mellem gæstende Besiktas og hjemmebaneholdet.Urolighederne startede udenfor stadion, men fortsatte inde, hvor banen blev "besat" af tilskuere fra både Lyon og Tyrkiet, og hvor der blev benyttet forskelligt kasteskyts på tilskuerpladserne.Der er plads til 60.000 på stadion i Lyon, og angiveligt var 20.000 tyrkere rejst dertil for at støtte gæsteholdet. Kampen blev iøvrigt stærkt forsinket og først fløjtet igang for en times tid siden.