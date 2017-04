USA har kastet den største ikke-atombombe nogensinde

Torsdag 13. april 2017 kl. 19:58Et tunnelsystem for medlemmer af oprørgruppen Islamisk Stat (IS) i bjergene i det østlige Afghanistan var for mindre end 3 timer siden mål for den største ikke-atombombe, som USA nogensinde har kastet. Umiddelbart har man ramt målet, men er nu ifærd med at indhente efterretninger om ødelæggelserne og ofrene.Den enorme bombe vejede tæt ved 10 tons og blev kastet fra et MC-130 Hercules fly.