Centerejendom i Nørre Alslev sendt til tvangauktion

Torsdag 13. april 2017 kl. 18:20Skattevæsenet har med et tilgodehavende på lige under 41.000 kr. sendt centerejendommen Kæpgårdsvej 10 i Nørre Alslev til tvangauktion. Der holdes i retten i Nykøbing F onsdag 3. maj. Det er et 514 kvm stort butiklokale, som tidligere rummede Danske Banks filial i byen.Butiklokalet er udlejet for 72.000 kr. årligt. Den offentlige vurdering er 3.050.000 kr.