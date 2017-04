Mand fundet død i voldgrav - anses som mistænkeligt

Torsdag 13. april 2017 kl. 17:48En ikke nærmere identificeret mand er i eftermiddag fundet død i en voldgrav på Amager i København. Voldgraven vender ud mod Christianshavn og løber langs et stort kolonihave område. Politiet betragtet dødfaldet som mistænkeligt, hvorfor der er spærret af overalt og stort opbud af politifolk.Den dødfundne mand vurderes at være i 40 års alderen, og det menes ikke, at han har ligget ret længe i voldgraven.