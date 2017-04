Kystbanens tog står stille - køreledning faldet ned

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 13. april 2017 kl. 14:03En køreledning er faldet ned ved Klampenborg nord for København, og det har sat en stopper for al togtrafik på kystbanen fra Helsingør til stationen i Hellerup. Også trafikken mellem Malmø og København er berørt. Der er indsat busser, som tager passagerer op fra stationerne på kystbanen.DSB meddeler, at man forventer togtrafikken genoptaget tidligst sidst på eftermiddagen.