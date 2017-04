Unge politikere vil afskaffe den overdrevne overvågning

Torsdag 13. april 2017 kl. 10:29Det anslås, at der er 1½ million overvågning kameraer rundt om i Danmark. Hver en bevægelse overvåges snart, og det er alt, alt, alt for meget, lyder det nu fra unge politikere. Radikal Ungdom vil bekæmpe og afskaffe overvågning, som giver falsk tryghed - men til gengæld indskrænker friheden.Radikal Ungdoms formand Victor Boysen gør i et indlæg i politiken.dk op med mistænkeliggørelsen af alle danskere.