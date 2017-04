Yngre nedtrykt kvinde forsvundet fra sit hjem

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 13. april 2017 kl. 08:36Blandt påskens opgaver for politiet er at finde en 38-årig nedtrykt kvinde, som i går forsvandt fra sit hjem i Lunderskov ved østjyske Kolding. Hun tog ganske enkelt sin bil og kørte væk og er øjensynligt set i nordjyske Dronninglund senere på dagen. Derefter forsvinder sporet af hende.Kvinden kørte bort i en sort VW UP med nummerpladerne AC 81310. Hvad hun eventuelt laver i det nordjyske, forstår man ikke, idet hun ingen tilknytning har til denne egn. Derfor kan hun også dukke op andre steder.