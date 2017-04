Beruset bankrøver nåede ikke langt med sit udbytte

Onsdag 12. april 2017 kl. 20:05En 56-årig øjensynligt beruset mand begik i dag røveri mod Vestjysk Banks afdeling i vestjyske Ringkøbing. Han truede sig til penge, hvorefter han forsvandt på cykel. Imidlertid nåede han ikke langt, fordi ansatte fra banken havde fulgt efter ham og kunne udpege ham over for alarmeret politi.Udbyttet havde manden i en rygsæk. I morgen fremstilles han i grundlovforhør, hvor han må forvente at blive varetægtfængslet.