Muligvis tricktyve - 4 kvinder søgte lejlighed i Nørre Alslev

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 12. april 2017 kl. 11:32Opfindsomheden er stor i kredsen af tricktyve. Seneste eksempel stammer fra Nordfalster, hvor 4 kvinder i går ringede på hos en 101-årig kvinde i Nørre Alslev for at spørge efter en lejlighed. Formentlig kun fordi familie til den gamle dame også befandt sig i lejligheden blev kvindernes besøg kortvarigt.Politiet advarer imidlertid om, at episoden muligvis var ny opfindsomhed i forbindelse med planlagt tricktyveri.