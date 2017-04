Kvinde anholdt efter fundet af død mand i lejlighed

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 12. april 2017 kl. 09:28En 53-årig kvinde er blevet anholdt og tilbageholdes indtil videre af politiet efter fundet af en død mand under mistænkelige omstændigheder i en lejlighed i centrum af østjyske Vejle sent i går eftermiddag. Den afdøde mand blev 62 år. Han blev fundet død af pårørende, som alarmerede politiet.Der foretages i dag obduktion af den dødfundne mand for om muligt at fastslå dødårsagen. Obduktionens resultat vil have afgørende indflydelse på om og for hvad den anholdte kvinde sigtes. Hun var den sidste, der havde kontakt til manden.