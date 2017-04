Voldsom familietragedie - mor og 3 børn myrdet af far

Tirsdag 11. april 2017 kl. 18:51Der holdes grundlovforhør i retten på Frederiksberg i København midt på aftenen. Hvor en far fremstilles sigtet for at have myrdet mor og 3 børn. Der tidligt i formiddag blev fundet dræbt i en lejlighed i Husum i det nordvestlige København. Efter anmeldelse om husspektakler.Politiet fandt ikke kun de 4 myrdede, men også faren, der stod bag ugerningen blev truffet i lejligheden.Nærmere omstændigheder omkring den voldsomme familietragedie kan forventes at blive forelagt i aftenens grundlovforhør.