Tidligere fugle-formand i Næstved bedrageri-dømt

Tirsdag 11. april 2017 kl. 16:19En tidligere formand for fuglevennerne i Næstved er blevet idømt 30 dages betinget fængsel for bedrageri mod foreningen. Han blev afsat for 3 år siden, men nåede at tilegne sig 18.000 kr. ved at hæve på foreningens konto. Det skete med et hævekort, han nægtede at aflevere.Dommen et netop blevet afsagt af retten i Næstved.