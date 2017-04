Kæmpe mejeri kollapser - finansdirektør forsvundet

Tirsdag 11. april 2017 kl. 15:34Med en kæmpe milliard-gæld og øjensynligt ingen likviditet er det kinesiske kæmpemejeri Huishan Dairy ved at kollapse. De kreditgivende banker har allerede revet tæppet væk under giganten i et ufatteligt stormvejr, der rigtig tog fart, da finansdirektøren forsvandt for snart 3 uger siden.Siden har også bestyrelsens medlemmer haft travlt med at forsvinde fra deres poster. En skandale af dimensioner er helt givet ved at bryde ud i lys lue.