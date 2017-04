Modehus for kvinder og mænd - også kendte - på vej ned

Tirsdag 11. april 2017 kl. 13:04Marilyn Monroe var blandt de kendte kunder hos det engelske modehus Jaeger, og mange med hende, og mange kunder iøvrigt. Så mange, at omsætningen de senere år har ligget omkring 600-700 millioner kr. Imidlertid giver det underskud, og de 700 ansatte må nu se til, at deres arbejdplads måske forsvinder.Jaeger er nemlig på vej ned, fordi den ejende kapitalfond ikke kan sælge virksomheden, der har hjemsted i London. Modehuset er 130 år gammelt, men det er altså ingen garanti for videre eksistens. Om der er en fremtid for Jaeger (sandsynligvis i stærkt reduceret form) kan kun tiden vise.