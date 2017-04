Flere fundet dræbt i lejlighed - en anholdt sigtet for mord

Tirsdag 11. april 2017 kl. 10:59En voldsom begivenhed er under udvikling i nordvest københavnske Husum, hvor politiet til morgen har fundet flere dræbte i en lejlighed. En er indtil videre anholdt sigtet for mord. Hvad den voldsomme oplevelse yderligere indeholder vides lige nu ikke. Politiet er repræsenteret med mange folk på gerningstedet.Der blev slået alarm om husspektakler i lejligheden i et stort boligområde. En politipatrulje gjorde herefter den frygtelige opdagelse, og siden har reddere, læger og politifolk været travlt beskæftiget i og omkring lejligheden.