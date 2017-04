Skoleskyderi med 2 dræbte

Mandag 10. april 2017 kl. 21:40Efter en tid uden dramatiske optrin på amerikanske skoler, har der i dag været skoleskyderi i den californiske kystby San Bernadino med 210.000 indbyggere. Angiveligt er det en lærer, der er skudt og dræbt, og så gerningmanden selv. Man antager, at manden ville skyde læreren og derefter begå selvmord.Ifølge de foreløbige oplysninger om årsagen, skulle den være et opgør i en konflikt om vold i et hjem, hvor skolelæreren skulle være involveret.Udover de 2 dræbte meldes om 2 kvæstede skoleelever. Dagens skoleskyderi er således en mild udgave af, hvad der tidligere er set på det amerikanske kontinent.