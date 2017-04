Ung dansk mand forsvundet i kæmpemæssig bjergkæde

Mandag 10. april 2017 kl. 19:36En 26-årig dansk mand er forsvundet i den kæmpemæssige bjergkæde Himalaya. Der er ikke kommet livtegn fra ham den sidste måned, efter at han blev set langt oppe i bjergene i den 2.000 km lange asiatiske bjergkæde, der visse steder er op mod 9 km høj.Det er sket før, at bjergvandrere har været forsvundet i længere tid i Himalaya, men som tiden går svinder håbet om, at han dukker op. En ulykke kan ikke udelukkes.